Mafia: Miceli (Pd), continuare a cercare la verità su omicidio Piersanti Mattarella

21 luglio 2021

- Oggi, anniversario dell'omicidio di Piersanti Mattarella, "ricordiamo un uomo che con la sua caparbietà riuscì a dare speranza a una Sicilia segnata dalla mafia, un uomo il cui rigore nel mettere a posto i conti sarebbe un dono per la nostra terra oggi più che mai, un uomo di grandissima serietà che ha scritto la storia della politica e non solo quella dell'Isola". Lo dichiara il deputato del Partito democratico Carmelo Miceli che sottolinea: "Per questo, accanto al sentito ricordo, le istituzioni hanno il dovere di pretendere che si faccia luce su quelle zone grigie che, a distanza di 42 anni, ci separano dalla verità". (Com)