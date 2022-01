Regno Unito: vendite di veicoli elettrici aumentate nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di veicoli elettrici in Regno Unito sono salite nel 2021, nonostante il mercato non sia riuscito a riprendersi dalla pandemia da Covid-19. È quanto fa sapere l'ente industriale dei produttori e venditori di auto britannico (Smmt) e riportato dall'emittente "Bbc". Si tratta, secondo l'ente, di una crescita maggiore rispetto a quella avvenuta nei 5 anni precedenti, nonostante avverte che sono necessari maggiori investimenti, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture di ricarica dei veicoli. Nel frattempo, il mercato delle auto convenzionali sta attraversando una crisi, data la carenza globale di chip per i dispositivi elettronici che mette in difficoltà la produzione. Secondo Smmt infatti, un totale di sole 1.65 milioni di auto nuove convenzionali sono state prodotte nel 2021. (Rel)