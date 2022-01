Usa: "Wsj", Fed verso accelerazione innalzamento tassi d'interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I funzionari della Federal Reserve (Fed) hanno valutato la possibilità di un calendario più rapido per l’aumento dei tassi di interesse di quest'anno, potenzialmente già a marzo, come strumento per far fronte all'elevata inflazione. Lo scrive il “Wall Street Journal”, citando i verbali della riunione tenuta dal board dell’istituto bancario a dicembre. Secondo i documenti, datati 14-15 dicembre, i funzionari ritenevano che l'aumento dell'inflazione e il mercato del lavoro quasi asfittico potrebbero richiedere l'aumento dei tassi a breve termine prima o a un ritmo più veloce di quanto previsto in precedenza. Alcuni funzionari hanno anche pensato che la Fed dovrebbe iniziare a ridurre il suo portafoglio da 8,760 miliardi di obbligazioni e altre attività relativamente presto, dopo aver iniziato ad aumentare i tassi. La maggior parte dei responsabili della banca centrale statunitense, nelle proiezioni pubblicate dopo quella riunione, aveva previsto aumenti del tasso di almeno tre quarti di punto percentuale quest'anno. A settembre, circa la metà di quei funzionari pensava che gli aumenti dei tassi potessero aspettare fino al 2023. Per mesi, i leader della Fed sono rimasti fedeli all'idea che le maggiori pressioni sui prezzi nel 2021 fossero causate principalmente da strozzature nella catena di approvvigionamento e che si sarebbero allentate da sole. Ma il presidente della Fed, Jerome Powell, prima della riunione aveva espresso molta meno convinzione su quella previsione. I funzionari del comitato politico il mese scorso hanno ampiamente condiviso le sue opinioni.(Nys)