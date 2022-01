Covid: Brunetta, ha prevalso senso responsabilità, trovato punto equilibrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- “Grande soddisfazione per le decisioni approvate oggi in Consiglio dei ministri. Nonostante le diverse posizioni di partenza all’interno della maggioranza, è stata accettata all’unanimità, in una logica di responsabilità e collaborazione, la proposta del presidente Draghi di introdurre l’obbligo vaccinale per tutti gli over 50 dal 15 febbraio, primi e unici in Europa. È stato, altresì, deciso di introdurre l’obbligo di green pass standard (3G) per l’accesso ai servizi alla persona, agli uffici pubblici, ai servizi postali, bancari e finanziari e alle attività commerciali, con le sole eccezioni delle attività primarie ed essenziali che saranno individuate con apposito Dpcm". Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, al termine del Consiglio dei ministri. Anche questo "è un grande passo in avanti, che favorirà, ovviamente, la vaccinazione. Ancora una volta il Governo è riuscito a trovare il giusto equilibrio per tutelare la salute dei cittadini, che al 90 per cento hanno già scelto responsabilmente di vaccinarsi, senza mettere a repentaglio il percorso di ripresa e di crescita del Paese”, ha aggiunto il ministro al termine della riunione del Consiglio dei ministri.(Rin)