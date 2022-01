Kazakhstan: "Sputnik", spari in strada durante manifestazioni ad Almaty

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una sparatoria è in corso nella città di Almaty, capitale economica del Kazakhstan, dove alcuni dei manifestanti radunatisi per protestare contro l'aumento dei prezzi del gas sarebbero armati di fucili d'assalto. Lo riferisce l'agenzia russa "Sputnik", citando testimoni oculari presenti sul posto. Nella città, spiega ancora l'agenzia di Mosca, è in corso un'operazione speciale degli apparati di sicurezza e il ministero dell'Interno ha invitato i cittadini a non scendere in strada. (Rum)