Kazakhstan: Csto invierà forze per mantenimento pace per periodo limitato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di reazione rapida dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) invieranno un contingente militare per il mantenimento della pace in Kazakhstan, teatro di tensioni negli ultimi giorni a causa dell'aumento del prezzo del gas. Lo riporta l'agenzia di stampa russa "Sputnik", precisando che le forze di peace keeping resteranno nel paese per un periodo limitato. Il Csto, organizzazione multilaterale a guida russa, è composto da Armenia, Bielorussia, Kazakhstan e Tagikistan.(Rum)