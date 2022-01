Venezuela: Maduro condanna decisione Usa di riconoscere Guaidó come presidente ad interim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Venezuela ha condannato la decisione degli Stati Uniti di continuare a riconoscere il leader dell'opposizione Juan Guaidó come presidente ad interim del paese. Azione definita da Caracas come una "violazione del diritto internazionale, della Costituzione e dell'ordine democratico". In un comunicato, il ministero degli Esteri ha accusato il dipartimento di Stato statunitense di "tentare di legittimare l'operazione di un gruppo criminale transnazionale già famigerato per il suo ruolo nell'appropriazione e nello sperpero delle risorse dei venezuelani". (segue) (Vec)