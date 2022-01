Venezuela: Maduro condanna decisione Usa di riconoscere Guaidó come presidente ad interim (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti avevano annunciato nel pomeriggio di continuano a riconoscere Juan Guaidó come presidente ad interim del Venezuela e l'Assemblea nazionale eletta nel 2015 come l'unica istituzione democratica nel Paese. E' quanto si legge in un comunicato diffuso dal dipartimento di stato Usa, dopo che l'opposizione del Venezuela ha confermato Juan Guaidò come presidente "ad interim", incarico che sarebbe dovuto scadere oggi, 5 gennaio. "Gli Stati Uniti sostengono il popolo venezuelano nel suo desiderio di un pacifico ripristino della democrazia attraverso elezioni libere ed eque", recita il comunicato, in cui si chiede al presidente Nicolas Maduro di "tornare al tavolo dei negoziati con l'opposizione in Messico". (segue) (Vec)