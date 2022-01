Venezuela: Maduro condanna decisione Usa di riconoscere Guaidó come presidente ad interim (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti continueranno a "lavorare con un'ampia gamma di partner venezuelani e internazionali utilizzando tutti gli strumenti diplomatici ed economici appropriati per sollecitare il rilascio di tutti coloro che sono stati ingiustamente detenuti per motivi politici, l'indipendenza dei partiti politici, il rispetto della libertà di espressione e altri diritti umani universali e la fine delle violazioni dei diritti umani". Gli Stati Uniti lavoreranno con altri membri della comunità internazionale "per promuovere condizioni favorevoli allo svolgimento di elezioni libere ed eque in Venezuela e per sostenere gli obiettivi dei negoziati in Messico", prosegue il comunicato. (segue) (Vec)