Venezuela: Maduro condanna decisione Usa di riconoscere Guaidó come presidente ad interim (5)

- L'opposizione del Venezuela ha confermato Juan Guaidò come presidente "ad interim", incarico che sarebbe dovuto scadere oggi 5 gennaio. "Si conferma il nostro impegno per la difesa dei venezuelani, per la possibilità di soluzioni alla crisi" attraverso "l'interlocuzione internazionale". "Il tutto nel rispetto della nostra Costituzione", ha scritto Guaidò in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. La decisione arriva al termine di un intenso dibattito tra i deputati della "Assemblea 2015", i rappresentanti delle opposizioni che controllavano il Parlamento della scorsa legislatura. "L'assemblea nazionale e la presidenza ad interim non vacilleranno dinanzi alla dittatura", ha aggiunto Guaidò rimarcando le difficoltà del governo del presidente Nicolas Maduro, in difficoltà perché in "minoranza", ostaggio "di divisioni interne, indagini della Corte penale internazionale" e la contrarietà "del mondo libero". (segue) (Vec)