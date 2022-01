Venezuela: Maduro condanna decisione Usa di riconoscere Guaidó come presidente ad interim (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione, segnala il Centro di comunicazione nazionale - ufficio collegato alla presidenza ad interim -, è stata presa con "il sostegno unanime della piattaforma unitaria", la coalizione di forze che hanno accompagnato Guaidò nell'ultima avventura elettorale, le amministrative del 21 novembre. "È il momento della riunificazione di tutti gli elementi che vogliono un cambio costruito sulla lotta per condizioni elettorale libere e giuste. Il Venezuela deve essere sopra qualsiasi interesse individuale. Ciò che unisce tutto è il dover uscire dalla dittatura", ha spiegato Guaidò. Il leader oppositore deve la sua carica di presidente "ad interim" in base a una interpretazione della Carta, non condivisa dalle forze di governo. Il mandato - iniziato a fine gennaio del 2019 - doveva inizialmente durare solo sei mesi, il tempio utile per convocare nuove elezioni presidenziali, ma è stato rinnovato già due volte grazie a un cambio dello "Statuto di transizione" sin qui approvato dall'Assemblea nazionale regolarmente insediata. (Vec)