Covid: Sibilia (M5s), bene mediazione raggiunta in Consiglio ministri, ha prevalso buon senso

20 luglio 2021

- "Positiva la mediazione raggiunta in Cdm. Ha prevalso il buon senso, scegliendo di dare un'altra spinta alla campagna vaccinale”. Lo scrive sui social il sottosegretario all'Interno ed esponente del Movimento 5 stelle, Carlo Sibilia. “Ora abbiamo alcune armi in più contro la variante Omicron, per tutelare salute ed economia. Grazie alle misure varate oggi - aggiunge - eviteremo altre chiusure". (Rin)