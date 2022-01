Trasporti: assessore Lazio, bene Patanè, primi risultati Roma-Lido sinergia tra due enti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'annuncio di oggi dell'assessore comunale alla Mobilità, Eugenio Patané sulla Roma Lido è la dimostrazione tangibile che il lavoro sinergico tra Roma Capitale e Regione Lazio inizia a dare i primi frutti. Senza inutili trionfalismi, ma grazie a una decisa e rinnovata collaborazione istituzionale tra i due enti, a partire dal 7 gennaio la Roma-Lido viaggerà con quattro treni, per poi arrivare a sette convogli entro fine gennaio". Così in una nota l'assessore regionale alla Mobilità, Mauro Alessandri che aggiunge: "Il nostro comune obbiettivo è quello di mettere in circolazione al più presto i coinvolgi bloccati da Ansfisa, e di procedere caparbiamente verso un servizio di trasporto dignitoso e regolare, che sia in grado di offrire, nei tempi programmati, a chiunque utilizzi la linea una infrastruttura moderna e sicura 365 giorni all'anno. Senza ritardi o inattese interruzioni. Per fare questo sono necessari, oltre alla collaborazione a tutti i livelli istituzionali, il confronto con le associazioni dei pendolari e i cittadini, e in questo senso mi pare che l'assessore Patanè stia procedendo in maniera spedita e lineare. La Regione Lazio, come sempre, non farà mancare presenza e supporto grazie ad Astral che è in prima linea con noi in questo lavoro per dare un nuovo volto alla Roma-Lido".