Sport: Djokovic fermato in Australia, Belgrado convoca ambasciatore australiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità federali australiane hanno respinto la richiesta di visto presentata dal tennista serbo, numero 1 al mondo del ranking Atp, dopo che ieri aveva annunciato la sua partecipazione agli Australian Open dopo aver ottenuto un'esenzione medica dal vaccino contro il Covid-19. Lo ha annunciato la ministra dello Sport ad interim dello Stato di Victoria, Jaala Pulford. “Il governo federale ha chiesto se sosterremo la richiesta di visto di Novak Djokovic per entrare in Australia. Non forniremo a Novak Djokovic assistenza per la richiesta di visto individuale per partecipare all’Australian Open 2022″, ha affermato Pulford sul suo profilo Twitter. “Siamo sempre stati chiari su due punti: l’approvazione dei visti è di competenza del governo federale e le esenzioni sanitarie sono di competenza dei medici”, ha aggiunto. (Seb)