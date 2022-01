Usa: assalto al Congresso, Garland promette misure verso tutti i responsabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (Doj) applicherà misure e sanzioni adeguate nei confronti di coloro che, a vario titolo, hanno preso parte all’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Lo ha detto il procuratore generale Merrick Garland nel corso di una commemorazione del primo anniversario della rivolta, durante la quale sostenitori dell’ex presidente Usa, Donald Trump, hanno preso d’assalto il Campidoglio degli Stati Uniti per interrompere la certificazione del voto elettorale. Garland ha promesso che le azioni che il dipartimento ha intrapreso finora per rispondere all'assalto "non saranno le ultime". E ha aggiunto: "Il dipartimento di Giustizia rimane impegnato a ritenere tutti gli autori del 6 gennaio, a qualsiasi livello, responsabili secondo la legge, sia che fossero presenti quel giorno o che fossero altrimenti penalmente responsabili dell'assalto alla nostra democrazia”. Il dicastero in questo momento è sotto pressione da parte dei democratici, secondo i quali il Doj dovrebbe perseguire non solo coloro che hanno materialmente violato il Campidoglio quel giorno, ma anche gli attori politici - incluso l'ex presidente Trump - che hanno orchestrato e infiammato la rivolta.(Nys)