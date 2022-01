Lavoro: Brunetta, circolare su smart working immediatamente operativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- “Sullo smart working abbiamo preso una decisione straordinaria. Mondo del lavoro pubblico e mondo del lavoro privato adotteranno tutti gli schemi di lavoro agile, di lavoro a distanza, già presenti all’interno delle loro regolazioni contrattuali e normative". Lo ha dichiarato Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, al termine del Consiglio dei ministri. Il privato "utilizzerà il massimo della flessibilità per garantire sicurezza e servizi e per abbassare la curva del contagio. La stessa cosa farà il lavoro pubblico. La circolare firmata da me e dal ministro Orlando - aggiunge - è immediatamente in vigore per mettere insieme il massimo di efficienza dei servizi alle famiglie e alle imprese con il massimo della sicurezza, e con il contributo a controllare l’evoluzione della curva pandemica”.(Rin)