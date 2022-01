Sport: Australia revoca visto a Djokovic, campione di tennis verso espulsione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità australiane hanno deciso di revocare il visto d'ingresso concesso al tennista numero uno al mondo, Novak Djokovic, e intendono disporne l'espulsione già domani, giovedì 6 gennaio. Lo riporta l'emittente "Bbc Australia", precisando che gli avvocati del campione di Tennis dovrebbero ricorrere in appello contro la decisione delle autorità di Canberra. Djokovic è ancora tenuto in custodia all’aeroporto di Melbourne, bloccato in una stanza, senza il suo cellulare, sorvegliato da poliziotti e senza la possibilità di comunicare con i membri del suo team. Il tennista sarebbe stato interrogato per alcune ore e gli sarebbe stato chiesto di giustificare l’esenzione medica dal vaccino contro il coronavirus da lui ottenuta. In seguito sarebbe stato messo sotto custodia. “Il nostro Paese chiede che venga rilasciato immediatamente il numero uno al mondo, come è stato richiesto anche dall’ambasciatore serbo che ha contattato il giocatore e ha preso tutte le misure possibili”, spiega il ministero degli Esteri di Belgrado. Srdjan Djokovic, padre del tennista, ha dichiarato all’agenzia russa “Sputnik” di essere all’oscuro delle condizioni del figlio, minacciando proteste pubbliche per chiedere il suo rilascio. “Non ho idea di cosa stia succedendo. Stanno tenendo mio figlio prigioniero da cinque ore. Se non lo rilasciano entro mezz’ora, ci raduneremo per strada, questa è una lotta per tutti”, ha affermato l’uomo. (Res)