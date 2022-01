Usa: Covid, rinviata per secondo anno di fila cerimonia Grammy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 64esimo cerimonia annuale del 31 gennaio per la consegna dei premi Grammy, prestigiosi riconoscimenti per il mondo della musica internazionale, è stata rinviata a data da destinarsi per i rischi derivanti dal diffondersi della variante Omicron del Covid-19. E’ quanto si legge in un comunicato congiunto della Recording Academy, istituzione che organizza l’evento, e dell’emittente “Cbs”. "La salute e la sicurezza di coloro che fanno parte della nostra comunità musicale, del pubblico dal vivo e delle centinaia di persone che lavorano instancabilmente per produrre il nostro spettacolo rimangono la nostra massima priorità", spiega la nota. "Data l'incertezza che circonda la variante Omicron, tenere lo spettacolo il 31 gennaio implica semplicemente troppi rischi", hanno aggiunto le due organizzazioni. "Non vediamo l'ora di celebrare la notte più grande della musica in una data futura, che sarà annunciata presto". Si tratta della seconda volta che la cerimonia di premiazione è stata rinviata a causa della pandemia. L'anno scorso l’evento è stato spostato al 14 marzo 2021, a causa di un picco di casi di Covid a Los Angeles, dove era previstosi tenesse.(Nys)