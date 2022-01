Kazakhstan: Usa seguono da vicino disordini e fanno appello alla moderazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno seguendo da vicino i disordini in corso in Kazakhstan, condannano gli atti di violenza e invitano sia i manifestanti che il governo a dar prova di moderazione. Lo ha affermato il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. “Gli Stati Uniti stanno seguendo da vicino la situazione in Kazakistan, un partner prezioso. Condanniamo gli atti di violenza e la distruzione di proprietà e chiediamo moderazione sia dalle autorità che dai manifestanti", ha detto Price. "Gli Usa invitano tutti i kazaki a rispettare e difendere le istituzioni costituzionali, i diritti umani e la libertà dei media, compreso il ripristino del servizio Internet" ha aggiunto il portavoce, sottolineando che gli Stati Uniti esortano tutte le parti a trovare una soluzione pacifica allo stato di emergenza.(Nys)