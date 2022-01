Usa: esperti Cdc raccomandano terza dose ad adolescenti 12-15 anni 5 mesi dopo seconda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato di esperti per le immunizzazioni dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) ha raccomandato agli adolescenti di età compresa tra 12 e 15 anni di ricevere una dose di richiamo del vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNTech almeno 5 mesi dopo la serie primaria. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”, precisando che le dosi di richiamo sono viste come uno strumento chiave per combattere la variante Omicron. La raccomandazione è passata con 13 voti a favore e uno contrario e arriva due giorni dopo le dosi di richiamo autorizzate dalla Food and Drug Administration (Fda, l’agenzia statunitense che regola i prodotti alimentari e farmaceutici) per gli adolescenti ed è uno dei passaggi finali prima che farmacisti, medici e altri fornitori possano somministrare vaccini per i bambini in quella fascia di età.(Nys)