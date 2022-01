Cuba: Ong denuncia più di 9.000 azioni repressive contro popolazione civile nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione non governativa cubana Osservatorio cubano per i diritti umani (Ocdh) ha denunciato che nel 2021 ci sono state almeno 9.705 azioni repressive contro la popolazione cubana, tra cui 2.717 arresti arbitrari e 3.743 detenzioni domiciliari. Secondo l'Ong queste cifre fanno dello scorso anno il peggiore degli ultimi due decenni per i diritti umani nell'isola. Secondo i dati raccolti da Ocdh, infatti, nel solo mese di dicembre sono state registrate almeno 498 azioni repressive, di cui 56 arresti arbitrari. La repressione nel 2021 ha colpito tutte le province del Paese, intensificatasi a partire dall'11 luglio causa dell'inizio di un'ondata di proteste che ha travolto il paese. (Mec)