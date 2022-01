Israele: "Axios", pressione da amministrazione Usa per relazioni tra Gerusalemme e Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rappresentanti dell’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e del governo israeliano hanno tenuto a dicembre consultazioni sulla Cina, una questione delicata date le preoccupazioni di Washington sugli investimenti di Pechino in Israele. Lo scrive il sito statunitense “Axios”, precisando che l’incontro è stato volutamente tenuto “sotto traccia” dalla parte israeliana. Il summit ha avuto luogo il 14 dicembre, presenti i vice consiglieri per la Sicurezza nazionale di entrambe le parti. E’ stata la prima consultazione di ampio respiro tra i due paesi sulla Cina da quando Biden è entrato in carica. La delegazione di Gerusalemme – stando alle fonti sentite da “Axios” - aveva intenzione di non mettere troppo in evidenza la cosa, temendo possibili ripercussioni da parte di Pechino. L'ex primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha lavorato negli ultimi dieci anni per costruire legami più stretti con la Cina e corteggiare gli investimenti di Pechino nelle infrastrutture e nei settori tecnologici di Israele. Il coinvolgimento cinese in progetti come il nuovo porto di Haifa è diventato uno dei pochi ma decisivi punti di contesa tra il governo di Netanyahu e l'amministrazione dell’ex presidente Donald Trump. Il nuovo governo israeliano ha segnalato che prenderà le preoccupazioni degli Stati Uniti più seriamente, cercando di circoscrivere le relazioni con la Cina entro il perimetro della sicurezza nazionale. Un alto funzionario israeliano ha affermato che entrambe le delegazioni presenti all’incontro del mese scorso hanno presentato linee politiche generali e scambiato pareri, ma non è stata raggiunta alcuna decisione. Il consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan, ha sollevato alcune delle stesse questioni con il primo ministro israeliano Naftali Bennett e il ministro degli Esteri Yair Lapid una settimana dopo, durante una visita in Israele.(Nys)