Covid: Lega contraria, salta norma green pass rafforzato per accesso attività commerciali e servizi

20 luglio 2021

- Salta l’obbligo di certificato verde rafforzato per l’accesso ai servizi alla persona; ai pubblici uffici, ai servizi postali, bancari e finanziari, ed alle attività commerciali. La norma, inizialmente inserita nella bozza del decreto Covid al vaglio del Cdm, sarebbe stata stralciata dopo l’opposizione dei ministri della Lega. Secondo quando si apprende, per le attività indicate precedentemente, sarà necessario solo il certificato verde tradizionale, ottenibile anche attraverso un tampone. Ad esprimere la contrarietà della Lega alla misura è stato, in particolare, il ministro Massimo Garavaglia nel corso della riunione del Consiglio dei ministri. (Rin)