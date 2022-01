Kazakhstan: primo ministro Armenia Pashinyan avvia consultazioni "urgenti" membri Csto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Armenia, Nikol Pashinyan, ha convocato d'urgenza i leader dei Paesi membri dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) per discutere dell'evolversi della situazione in Kazakhstan. "Rispondendo alla richiesta del presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, che sollecitava l'assistenza del Csto per gestire la situazione, e in qualità di presidente del Consiglio collettivo di sicurezza del Csto, ho dato immediatamente il via alle consultazioni" con i leader dei Paesi membri, ha scritto Pashinyan in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Facebook. L'intervento dell'organismo - cui oltre al Kazakhstan fanno parte l'Armenia, la Bielorussia, il Kirghizistan, la Russia e il Tagikistan -, era stato chiesto dal presidente kazako per poter fronteggiare l'impennata di proteste legate all'aumento del prezzo del gas, definite opera di "bande terroristiche". Nel frattempo, il vice sindaco di Almaty, Yerzhan Babakumarov, ha annunciato l'avvio di una operazione speciale "antiterrorismo" nella città, grazie al quale - tra le altre cose - l'aeroporto nazionale sarebbe stato liberato dai manifestanti per poter tornare a operare regolarmente. Il presidente kazako ha da parte sua nominato Sagimbayev Yermek, già capo del servizio di sicurezza di Stato, come nuovo presidente della Commissione nazionale di sicurezza. In precedenza Tokaev aveva proclamato uno stato di emergenza da oggi al 19 gennaio. (Rum)