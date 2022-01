Trasporti: Tarlazzi (Uiltrasporti), necessario tutelare personale da aggressioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi pomeriggio, in videoconferenza, la riunione tra le organizzazioni sindacali e il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili relativa alla tutela del personale dalle aggressioni subite nell'espletamento del servizio. Le organizzazioni sindacali - si legge in una nota - hanno evidenziato come dopo diversi incontri in sede ministeriale ancora non siano state implementate azioni di contrasto alle aggressioni, che in un contesto come quello attuale di emergenza sanitaria sono anche incrementate, e i lavoratori sono ancora abbandonati e lasciati soli. Il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, ha ribadito "la non più rinviabile necessità di individuare soluzioni concrete e immediate per porre un freno a questo intollerabile fenomeno e, in questo contesto, anche la propria netta contrarietà rispetto all'obbligo dei lavoratori di controllo del rispetto delle norme di comportamento anti contagio e del Green pass da parte dei passeggeri”. (segue) (Rin)