Kazakhstan: presidente Tokaeyv, proteste ad Almaty opera di "bande terroristiche"

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha detto che le proteste in corso nella città di Almaty per l'aumento del prezzo del gas liquido, sono opera di "bande terroristiche". Si tratta di "bande internazionali che hanno seguito un serio addestramento all'estero", ha detto il presidente in un intervento trasmesso alla televisione di Stato, definendo gli attacchi al Kazakhstan "un gesto di aggressione". Per fronteggiare la minaccia, il capo dello Stato ha inoltre detto di aver chiesto l'intervento dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto), l'organismo cui oltre al Kazakhstan fanno parte l'Armenia, la Bielorussia, il Kirghizistan, la Russia e il Tagikistan. In precedenza Tokaev aveva proclamato uno stato di emergenza da oggi al 19 gennaio. (Res)