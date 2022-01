Trasporti: Tarlazzi (Uiltrasporti), necessario tutelare personale da aggressioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sono più procrastinabili interventi immediati, anche in tema di dotazioni di sicurezza dei mezzi, che facciano sentire lavoratori e viaggiatori sicuri su un mezzo di trasporto”, ha proseguito. "Se il trasporto pubblico - ha aggiunto il segretario - deve essere al centro della transizione ecologica di cui tanto si parla, non è pensabile che questo non sia un trasporto sicuro e controllato oltre che efficiente". "La Uiltrasporti - ha concluso - fino a quando non esisteranno concrete tutele per il personale, e in assenza di specifici accordi aziendali, riterrà i lavoratori, siano essi verificatori o autisti, esentati dal controllo sull'utilizzo delle mascherine e sul possesso del Green pass, mettendo a disposizione i propri uffici legali a difesa degli interessi dei propri iscritti in caso di ritorsioni, non essendo questi compiti previsti dalle norme vigenti”. (Rin)