- Si è conclusa dopo circa due ore la riunione del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera, all'unanimità, al nuovo decreto Covid con le misure di contenimento del virus. Prima del via libera, dal testo è stata stralciata la norma che prevedeva l'obbligo del certificato verde rafforzato per accedere ad attività commerciali e servizi. (Rin)