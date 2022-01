Milano: Confcommercio, primo giorno di saldi invernali in crescita del 10 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una crescita media del 10 per cento in questa prima giornata dei saldi invernali milanesi. E uno scontrino medio di 125 euro. È quanto emerge dai primi riscontri della rete associativa vie di Confcommercio Milano. Andamento che conferma i segnali di fiducia rispetto ai saldi invernali dello scorso anno, ma con situazioni non uniformi. “Meglio le vie più vocate allo shopping e i negozi dei centri commerciali dove l'incremento è anche maggiore – spiega Gabriel Meghnagi, presidente della rete associativa vie della Confcommercio milanese – mentre per i punti vendita delle altre zone con una clientela di fiducia pesa l'effetto pre-ponte e, in generale, un clima di cautela e prudenza per l'andamento dei contagi Covid. Sono pochi i turisti". La percentuale media di sconto dei saldi in questa prima giornata milanese è del 30 per cento. Tra i prodotti venduti bene l'abbigliamento donna, le scarpe (di tutti i tipi: stringate, polacchine, stivaletti) e le sciarpe. Vendite anche nell'intimo e nell'abbigliamento bambini e, per l'uomo, giubbotti e capi spalla. Emerge anche la piccola pelletteria (portafogli, porta carte, porta cinture). (Com)