Usa-Germania: ministra Esteri Baerbock, no alternativa a soluzione politica in situazione russo-ucraina

- La situazione tra Russia e Ucraina non presenta alternative a una soluzione politica. E’ quanto ha dichiarato la ministra degli Esteri della Germania, Annalena Baerbock, dopo aver incontrato il segretario di Stato Usa Antony Blinken a Washington oggi. A proposito di decisioni in materia di sicurezza europea, il capo della diplomazia di Berlino ha dichiarato che non possono essere prese decisioni simili senza gli europei. (Nys)