Scuola: bozza decreto Covid, medie e superiori in dad al quarto caso di positività in classe

- Nelle scuole medie e superiori, fino a due casi di positività nella classe “si applica alla medesima classe l’autosorveglianza con l’utilizzo di mascherine di tipo Ffp2 e con didattica in presenza”. Con tre casi di positività nella classe, “per coloro che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di centoventi giorni, che non siano guariti da meno di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni” mentre “per gli altri soggetti, che diano dimostrazione di aver effettuato il ciclo vaccinale o di essere guariti nei termini summenzionati, si applica l’autosorveglianza con l’utilizzo di mascherine di tipo Ffp2”. Con almeno quattro casi di positività nella classe, “si applica alla medesima classe la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni”. È quanto si legge nella bozza dl Covid che sarà discussa a breve in Consiglio dei ministri. (Rin)