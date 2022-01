Venezuela: Jorge Rodriguez confermato presidente dell'Assemblea nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jorge Rodriguez e Iris Varela sono stati confermati rispettivamente presidente e vicepresidente dell'Assemblea nazionale (An), parlamento monocamerale del Venezuela, per il periodo 2022-2023. Ai due funzionari, entrambi esponenti del governativo Partito socialista unito del Venezuela (Psuv), si unisce Vanesa Montero di Movimento Somos Venezuela, partito creato dal presidente, Nicolas Maduro, e dalla vice presidente Delcy Rodriguez, sorella dello speaker della Camera. Montero prende il posto di Didalco Bolivar, del partito Patria para todos, indicato dai media come possibile nuovo ministro.(Vec)