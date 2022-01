Covid: bozza decreto, super green pass per accedere a “servizi alla persona”, pubblici uffici e attività commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal 20 gennaio e fino al 31 marzo 2022 è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi Covid-19 di vaccinazione e guarigione l’accesso ai “servizi alla persona”. A partire invece dal primo febbraio, e sempre fino al 31 marzo, la certificazione verde sarà necessaria anche per “pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona”. È quanto si legge nella bozza dl Covid che sarà discussa a breve in Consiglio dei ministri. (Rin)