Covid: bozza decreto, sanzioni da 600 a 1.500 euro per violazione obbligo super green pass su luogo lavoro

- Per la violazione dell’obbligo di possesso di certificazioni verdi Covid-19 di vaccinazione o di guarigione per l’accesso ai luoghi di lavoro è prevista una sanzione amministrativa “stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore”. È quanto si legge nella bozza dl Covid che sarà discussa a breve in Consiglio dei ministri. (Rin)