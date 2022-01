Ecuador: ministero Salute, test Covid effettuati solo su prescrizione medica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Ecuador, i test covid - molecolari e antigenici -, potranno eseguirsi solo dietro prescrizione medica. Lo ha stabilito il ministero della Salute preannunciando nuove linee guida per fare fronte all'aumento di test conseguente all'impennata di casi di covid-19. Il ministro della Salute, Ximena Garzon, ha indicato che questi test non saranno più disponibili su richiesta dei pazienti, ma dovranno essere prescritti da un medico. "Al momento chiunque può chiedere di effettuare il test in un centri sanitari pubblici. Questo sta causando un sovraccarico e non vogliamo che finiscano i test prima dell'arrivo del lotto successivo". Il ministro ha sottolineato che continueranno ad effettuare esami gratuiti nei punti autorizzati e nei centri sanitari. Le persone con sintomi respiratori possono recarsi in qualsiasi centro del ministero e un medico valuterà se hanno bisogno di un tampone o di un test antigenico. (segue) (Brb)