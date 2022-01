Monza: ragazzina molestata fuori da un negozio in corso Milano, arrestato 62enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, alle ore 19.15 circa, durante lo svolgimento dell’ordinaria attività di presidio del territorio e contrasto al degrado, il personale del Nost ha notato una ragazza italiana di 16 anni uscire da un esercizio commerciale di corso Milano a Monza e fermarsi sul marciapiede antistante. Poco dopo dallo stesso negozio usciva un individuo, poi identificato quale cittadino ecuadoriano di 62 anni, che, avvicinatosi frontalmente alla giovane che dava le spalle al fabbricato, ha iniziato a palpeggiarla. La ragazza ha respinto l’uomo urlandogli di non toccarla ma, per tutta risposta, egli tentava nuovamente di ripetere il gesto, venendo allontanato con una spinta. Gli agenti della Polizia Locale, intervenuti prontamente a difesa della giovane, hanno proceduto all'identificazione del reo, che tentava di giustificarsi ripetendo di non aver fatto nulla di male. L'uomo tentennava nel farsi identificare, esibendo alla fine permesso di soggiorno e carta d’identità; nel frattempo sopraggiungeva altro personale in appoggio alla prima pattuglia. La giovane vittima è stata prontamente assistita e poi affidata alla madre giunta nel frattempo sul posto. (segue) (Com)