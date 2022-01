Monza: ragazzina molestata fuori da un negozio in corso Milano, arrestato 62enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre le due donne si trovavano all’interno del negozio, l'uomo tentava di rientrare nel locale volendo riavvicinarsi alla ragazza e mostrandosi aggressivo nei confronti degli agenti con minacce e ingiurie. I poliziotti, previa perquisizione, procedevano al suo accompagnamento in ufficio per identificazione anche mediante rilievi fotodattiloscopici. Dai successivi accertamenti l’indagato risultava avere alcuni precedenti di polizia non specifici. Con comunicazione immediata al pm di turno si è proceduto alla sua denuncia per i reati, procedibili d’ufficio. Durante la permanenza in comando per le operazioni di foto-segnalamento l'uomo continuava a mostrarsi riottoso e alterato, rivolgendo frasi di disprezzo e oltraggiose verso gli agenti. "Proseguono i controlli del Nost, soprattutto nelle zone più sensibili della città: il presidio del territorio, in questo caso, ha consentito di fermare e denunciare il soggetto molesto e, più in generale, di prevenire altri reati. La presenza costante degli agenti si conferma un deterrente e uno strumento valido di contrasto alla microcriminalità, mi auguro una pena severa come epilogo della vicenda" ha aggiunto l’assessore alla Sicurezza Federico Arena. (Com)