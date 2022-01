Francia: Macron domani accoglie Commissione europea per semestre presidenza Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Emmanuel Macron riceve domani la Commissione europea nell'ambito del semestre di presidenza francese del Consiglio dell'Ue. In serata è prevista una cena di lavoro all'Eliseo, dove il capo dello Stato accoglierà la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e i 27 commissari. La mattina seguente è prevista una cerimonia di omaggio al Pantheon di Parigi, dove verranno deposti dei fiori davanti al caveau delle tombe di Jean Monnet e Simone Veil. In seguito è previsto un colloquio bilaterale tra Macron e Von der Leyen all'Eliseo, a cui seguirà una conferenza stampa. Le discussioni riguarderanno "in particolare i testi annunciati (da Macron) come prioritari", ha fatto sapere l'Eliseo. La Francia per il semestre di presidenza ha previsto circa 400 eventi, la maggior parte dei quali si terrà nei primi tre mesi del 2022 a causa delle elezioni presidenziali di aprile. (Frp)