Milano: Federmoda, saldi invernali + 5 per cento rispetto allo scorso anno

- Dalle prime rilevazioni effettuate da FederModaMilano (Confcommercio Milano) sui saldi invernali milanesi emerge un andamento tendenzialmente positivo con un +5 per cento rispetto all’anno scorso, quando le restrizioni alla mobilità avevano trattenuto i milanesi in città. "È troppo presto per fare il punto sull’andamento di questi saldi, ma dalle prime rilevazioni sul sentiment dei negozi meneghini la partenza è in linea con le previsioni, complice la voglia di far shopping dei milanesi rimasti in città e l’aspettativa di poter fare qualche primo bilancio al termine del lungo ponte e, soprattutto, al rientro al lavoro dei milanesi dalle vacanze natalizie. Si percepisce, come del resto l’anno scorso, l’assenza pressochè totale di turisti - rileva Renato Borghi, presidente di FederModaMilano. I consumatori hanno manifestato una grande voglia di fare acquisti, nonostante una giornata uggiosa e con molti cittadini ancora in vacanza ed altri purtroppo in quarantena, confermando quindi l’attrattività dei saldi nei negozi di prossimità. Un segnale che ci lascia fiduciosi per le vendite nei prossimi giorni”. Prodotti più venduti in questa prima giornata: maglieria, scarpe, pantaloni, borse, accessori ed articoli sportivi. La donna si conferma più propensa allo shopping. Per gli abiti e i capi più pesanti si aspettano le occasioni per il rientro al lavoro. Lo sconto medio praticato si è attestato in quest’avvio sul 30 per cento. (Com)