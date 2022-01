Rifiuti: da giunta Roma delega ad Ama per 8 progetti di isole ecologiche e centri raccolta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questo intervento realizzeremo sul territorio cittadino nuovi impianti per la raccolta di tutte quelle tipologie di rifiuto che normalmente non possono essere conferite nei cassonetti stradali, e che spesso invece ritroviamo abbandonati sui marciapiedi, lungo le strade e le aree verdi della città, aggiunge l'assessora all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi. "Saranno otto progetti, che andranno a potenziare un servizio di fondamentale importanza per i cittadini. Insieme alla prevista reingegnerizzazione dei sistemi di raccolta, questi impianti potranno contribuire ad incrementare la percentuale di raccolta differenziata", conclude Alfonsi. I progetti andranno a potenziare la rete dei 12 impianti attualmente in funzione, due dei quali riaperti dopo lunghi lavori di manutenzione straordinaria, che nel periodo delle festività hanno funzionato a pieno regime con orari non stop ed hanno consentito ai cittadini di conferire in modo corretto i rifiuti più ingombranti, alleggerendo quindi la pressione sui contenitori stradali. (Com)