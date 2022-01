Mise: completata riorganizzazione del ministero, Giorgetti designa nuovi direttori generali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha completato il processo di riorganizzazione del dicastero, avviato lo scorso 30 ottobre con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del nuovo regolamento, indicando i nuovi direttori generali che avranno il compito di sostenerlo nel compito di pianificare e determinare la politica industriale e di sviluppo del Paese, anche attraverso la realizzazione dei progetti d'investimento previsti nel Pnrr. Lo riferisce una nota del Mise. Di seguito le proposte di nomina che diventeranno operative con il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri: Antonio Bartoloni per la direzione generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive; Giuseppe Bronzino alla direzione generale per gli incentivi alle imprese; Loredana Gulino alla direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica; Maurizio Montemagno alla direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese; Francesco Soro alla direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali; Eva Spina alla direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica; Simone Vellucci all’unità di missione Pnrr. (segue) (Com)