Mise: completata riorganizzazione del ministero, Giorgetti designa nuovi direttori generali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora: Fabio Vitale alla direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società; a Mario Fiorentino un incarico di studio, consulenza, ricerca e ispettivo per la direzione per la politica industriale, l'innovazione e Pmi e la direzione generale per la riconversione industriale e grandi filiere produttive; a Carlo Sappino un incarico di studio, consulenza, ricerca e ispettivo in raccordo con la direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali nel settore delle telecomunicazioni, con particolare riferimento alla semplificazione e alla razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e delle attività di vigilanza e controllo degli ispettorati territoriali in campo radioelettrico; e ad Amedeo Teti un incarico di studio, consulenza, ricerca e ispettivo, in coordinamento con l'ufficio del segretario generale ed in raccordo con la direzione generale per gli incentivi alle imprese. In aggiunta, il ministro Giorgetti ha designato Barbara Luisi all’incarico di vice segretario generale. Sono rimasti invece operativi, perché non coinvolti dal riassetto delle competenze della governance del ministero: il segretario generale Benedetto Mineo; Antonio Lirosi, della direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi; e Gianfrancesco Romeo, della direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio. (Com)