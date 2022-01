Covid: fonti, verso estensione super green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo, secondo quanto si apprende, sarebbe pronto a varare nel corso del Consiglio dei ministri di questo pomeriggio anche un’ulteriore stretta sull’uso del certificato verde rafforzato, ovvero quello concesso a vaccinati e guariti. Già oggi in uso per accedere a determinate attività, il certificato verde sarebbe esteso anche ad altri ambiti come esercizi per la cura della persona, estetisti e parrucchieri, ma anche agli uffici della Pubblica amministrazione e degli enti locali. Una decisone definitiva, però, verrà presa solo nel corso del Cdm. (Rin)