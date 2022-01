Messico: Lopez Obrador, entro fine gennaio presenteremo piano investimenti pubblico-privati (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le spese, sostenute per oltre la metà dalle asse, sono state destinate per il 74 per cento a voci "programmabili", l'erogazione di beni e servizi alla popolazione e per il restante 26 per cento a quelle "non programmabili", come il pagamento dei dividendi, degli interessi sul debito e delle pensioni. Aumentano del 15,2 per cento, nel secondo anno di pandemia, le spese per la sanità e si conferma - nonostante le forti critiche delle opposizioni - il sostegno a corposi piani sociali (come la pensione per anzianità) e alle ambiziose opere infrastrutturali messe in campo dal governo, tra cui il "treno Maya", la ferrovia che unirà i principali punti di attrazione turistica dello Yucatan, o la settima raffineria del paese nei pressi del porto petrolifero di Dos Bocas. Entrambi i progetti disporranno di un incremento del 74 per cento delle risorse. (segue) (Mec)