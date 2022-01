Messico: Lopez Obrador, entro fine gennaio presenteremo piano investimenti pubblico-privati (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumentano i fondi per gli investimenti, con un cifra record di 982 miliardi di pesos, il 14,3 per cento in più di quanto stanziato per il 2021. L'87,9 per cento di questa cifra sosterrà investimenti fisici, il 10,9 per centro investimenti finanziari e l'1,2 per cento sussidi sociali e trasferimenti alle amministrazioni locali. A livello di ministeri i maggiori stanziamenti vanno al Benessere, all'Agricoltura e alla Salute, mentre le due aziende pubbliche energetiche, Pemex (Petroleos de México) e Cfe (Commissione Federal de Electricidad) avranno rispettivamente il 12,7 e il 4 per cento in più rispetto a quanto ricevuto nell'anno in corso. (segue) (Mec)