Moro: ministero Cultura, disposta verifica su documento all’asta, è già presente in 41 esemplari nelle carte giudiziarie

- La direzione generale archivi del ministero della Cultura guidato da Dario Franceschini ha disposto una verifica sul ciclostile del "Comunicato n.1" delle Brigate rosse, con cui l'organizzazione terroristica rivendicava il rapimento di Aldo Moro, messo in vendita in un lotto della casa d'aste Bertolami fine arts, al fine di verificarne la peculiarità e l'interesse. Nel fascicolo "Moro uno" della Corte di assise di Roma - fanno sapere in una nota -, studiato e digitalizzato dalla stessa Dg archivi nell'ambito del "Progetto Moro", risultano già presenti infatti 41 esemplari ciclostilati originali del comunicato n. 1 in questione. Tali esemplari sono l'esito di consegne da parte dei destinatari alla Questura oppure di sequestri. Alcuni risultano incompleti e non tutti sono nello stesso stato di conservazione. (Com)