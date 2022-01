Cina: fonti stampa, cittadini a rischio Covid espulsi da Xi'an per abbassare medie contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I funzionari del Partito comunista cinese operativi a Xi'an stanno trasferendo clandestinamente i cittadini esposti al Covid-19 al di fuori della propria giurisdizione, nel tentativo di abbassare in modo artificioso la curva epidemica e non incorrere in sanzioni disciplinari da parte della leadership di Pechino. È un’indiscrezione diffusa dal quotidiano “Taiwan News” e da varie testate internazionali, che descrivono prossime al collasso le 387 strutture cittadine preposte alla quarantena. Secondo quanto riferito dalla piattaforma “What’s on Weibo”, decine di residenti del distretto di Yanta sarebbero stati trasferiti nella notte del primo gennaio “in una pensione remota e priva di servizi adeguati”. Il gruppo avrebbe viaggiato a bordo di un autobus “per ore”, senza conoscere la destinazione d’arrivo e “del tutto privo di dispositivi di protezione dal virus”. (segue) (Cip)