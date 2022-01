Cina: fonti stampa, cittadini a rischio Covid espulsi da Xi'an per abbassare medie contagi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime settimane, il governo della Repubblica popolare ha intensificato i controlli sull’operato dei funzionari a Xi’an, disponendo sanzioni ed estromissioni per quanti giudicati “inadeguati” nell’opera di controllo e prevenzione del virus. Tra il 24 e il 28 dicembre, almeno 30 ufficiali sono stati rimossi dall’incarico con l’accusa di aver effettuato un lavoro “scadente”. Allo stesso tempo, si è intensificato il coro delle critiche espresse dai cittadini, i quali hanno lamentato sui social network una grave carenza di generi alimentari e difficoltà d’accesso ai beni di prima necessità. Il lockdown di Xi’an è stato disposto lo scorso 22 dicembre, data in cui l’amministrazione ha annunciato la quarantena domiciliare per i quasi 13 milioni di residenti del capoluogo provinciale dello Shaanxi. La misura è stata resa nota con un messaggio diramato sul social media Weibo, in cui si precisava che la violazione della quarantena domestica sarebbe stata consentita “ad un solo membro del nucleo familiare, che sarebbe potuto uscire ogni due giorni per acquistare beni di prima necessità”. Al fine di impedire la diffusione del contagio, la municipalità ha rivisto anche il piano dei trasporti, sopprimendo treni e voli. (Cip)