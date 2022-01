Sicilia: Musumeci, 720mila euro per scavi archeologici a Enna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riportare alla luce e valorizzare gli antichi mosaici della Villa Romana di Contrada Gerace a Enna e rendere quest'antica dimora un'occasione di sviluppo economico per il territorio. La presidenza della Regione ha dato il via libera allo stanziamento di 720 mila euro per finanziare il progetto generale ed esecutivo del primo stralcio dei lavori, che saranno eseguiti sotto la direzione della soprintendenza dei Beni culturali di Enna. L'annuncio in una nota della Regione. Musumeci ha affermato: "Con un precedente intervento avevamo riavviato, dopo 10 anni di inattività, la campagna di ricerca, scavo e messa in sicurezza, consentendo una maggiore fruizione a turisti e studiosi. Con questo ulteriore finanziamento puntiamo adesso a fare emergere altra superficie di mosaici e a valorizzare l'area, importante testimonianza che andrà ad arricchire il vasto patrimonio archeologico siciliano sul quale puntiamo in termini di tutela e rilancio". (Ren)