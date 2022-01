Libano: contingente italiano non coinvolto in attacco subito da Unifil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contingente italiano facente parte della Forza di interposizione delle Nazioni unite in Libano (missione Unifil) non è stato coinvolto nell'attacco subito dalle stesse forze della missione sul confine con Israele. Lo ha detto ad "Agenzia Nova" Pierluigi Zara, tenente colonnello dell'Arma dei carabinieri e capo dell'Ufficio della pubblica informazione del task force responsabile del settore occidentale del Libano. Ieri sera, un gruppo dell'Unifil è stato attaccato nel sud del Libano, al confine con Israele. Gli aggressori, che avrebbero vandalizzato alcuni veicoli e rubato parte dell'attrezzatura, sono ancora sconosciuti. Secondo quanto diffuso dai media locali, i residenti della città hanno accusato le forze di pace irlandesi di scattare fotografie ad alcune case private. L’addetto stampa dell’Unifil, Kandice Ardiel, ha smentito le accuse riferendo che le forze di pace erano in città per incontrare alcuni membrdi Bint Jbeil. Dal 7 agosto 2018, l'Italia ricopre, per la quarta volta, l'incarico di Head of mission e Force commander di Unifil, sotto la responsabilità del generale Stefano Del Col, alle cui dipendenze lavorano più di 10 mila militari provenienti da 45 Paesi. (Lib)